إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع في شمال إسرائيل

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بإطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع في شمال إسرائيل.

وذكرت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مدن بشمال إسرائيل تحسبا لإطلاق قذائف من لبنان.