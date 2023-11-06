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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: الاحتلال استهدف مجمع الشفاء الطبي في غزة بشكل مباشر

غزة
غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط المستشفيات وهدد بإخلائها في قطاع غزة.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في باين لها،أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف بوابات عدد من مستشفيات غزة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى الطائرات الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى مجمع الشفاء الطبي في غزة بشكل مباشر.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها رصدت أكثر من 270 اعتداء على القطاع الصحي في غزة منذ بدء التصعيد.

وأدانت الوزارة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لعدة مستشفيات في قطاع غزة، لافته إلى أن ذلك أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وأضافت الصحة الفلسطينية في بيانها، أن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة غارات جوية مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق من اليوم، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مستشفى الطب النفسي الوحيد في القطاع.

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