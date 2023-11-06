روسيا تحذر من خطر "نشاط إرهابي" بسبب حرب غزة وتدعو إلى وحدة فلسطينية

دعت روسيا، الاثنين، إلى إنهاء القتال في غزة، وقالت إن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ضروري لتفادي خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً، ومنع زيادة "النشاط الإرهابي".

واتهمت روسيا، الولايات المتحدة والغرب، بتجاهل ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967.

وقالت الخارجية الروسية إن "الأولوية هي الوقف السريع للأعمال القتالية في غزة"، وأضافت "إذا لم يتم ذلك فسنواجه مخاطر التطرف وزيادة النشاط الإرهابي وخطر توسع الصراع جغرافياً".

وأضافت: "من الواضح أن من الضروري بشكل خاص ضمان الوحدة الوطنية بين الفلسطينيين على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية

الذي ينص على الاعتراف بإسرائيل والحل التفاوضي"، لافتة إلى أن القوى العالمية "يجب أن تسعى لردع الاستيطان في مناطق الضفة الغربية ووقف انتهاك حرمة الأماكن المقدسة في القدس".