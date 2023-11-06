بعد ساعتين ونصف.. ماذا دار في المحادثات بين بلينكن وفيدان بشأن غزة؟

صرح مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الأثنين، بأن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتسوية الصراع بين إسرائيل وفلسطين من خلال إقامة دولتين.

وقال المصدر لوكالة تاس الروسية بعد محادثات بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية الأمريكي الزائر أنتوني بلينكن، إن تركيا والولايات المتحدة متفقتان على ضرورة تخفيف الأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية وتسوية الصراع من خلال إقامة دولتين".

وأضاف المصدر بوزارة الخارجية التركية: "خلال اجتماع اليوم، أكد الجانبان على ضرورة بذل الجهود المشتركة نحو هذا الحل".

وجرت محادثات بين بلينكن وفيدان في أنقرة في 6 اليوم، واستمرت نحو ساعتين ونصف الساعة.

وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أنه قبل يوم واحد من استقبال وزير الخارجية الأمريكي استقبالاً بارداً، حيث لم يستقبله أحد من قيادة البلاد في المطار.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، كان ذلك بمثابة نوع من الاحتجاج على دعم الولايات المتحدة للأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية التركية، السبت، إنها استدعت سفيرها من إسرائيل للتشاور.