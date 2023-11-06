باجتماع مطول مغلق في تركيا.. بلينكن يختتم جولته بالشرق الأوسط



اختتم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، جولة دبلوماسية مرهقة في الشرق الأوسط في تركيا بعد نجاح محدود فقط في جهوده للتوصل إلى توافق إقليمي حول أفضل طريقة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة بينما تواصل إسرائيل حربها ضد حماس.

والتقى بلينكن في العاصمة التركية أنقرة مع وزير الخارجية، هاكان فيدان، في ختام جولة بدأت من إسرائيل إلى الأردن والضفة الغربية وقبرص والعراق لحشد الدعم لاقتراح إدارة بايدن "هدنة إنسانية" في غزة.

ويأمل كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أن تسمح هدنة الحرب بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة والإفراج عن الرهائن الذين أسرتهم حماس من إسرائيل.

ولم يتحدث بلينكن ولا فيدان صحفيا قبل محادثاتهما الرسمية في أنقرة، كما لم يلتق كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان ينتقد بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخارجيا بين حلفاء الناتو في عدم التعبير عن الدعم الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقبل قليل، كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الاجتماع الذي دار بين بلينكن، ونظيره التركي استغرق ساعتين و30 دقيقة، بحسب وكالة "رويترز".