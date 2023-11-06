تركيا تطلب من وزير الخارجية الأمريكي الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

أبلغ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن تركيا تطلب من الولايات المتحدة وقفًا فوريًا لإطلاق النار في قطاع غزة.

من جانبه، قال بلينكن إنه بحث مع فيدان "الجهود المبذولة لزيادة نطاق الجهود الإنسانية ومنع توسع الصراع في غزة"، مضيفا أن إعلان فترات هدنة إنسانية يحتاج بشكل حيوي إلى إحراز تقدم في مسألة الرهائن".

وأكد بلينكن، خلال تواجده في العاصمة التركية أنقرة: "دول أخرى في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في إعادة الرهائن المحتجزين في غزة".

وتابع: "نعمل جاهدين لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومواصلة إخراج أفراد من القطاع".

وأشار إلى أنه بحث "العمل من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط"، مشدداً على أن بلاده تراقب عن كثب التزام إسرائيل بتعهداتها فيما يتعلق بالعنف في الضفة الغربية.