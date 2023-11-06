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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

18 وكالة تابعة للأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة فورا

صدى البلد

قالت وكالة فرانس برس اليوم الاثنين، إن رؤساء جميع الوكالات الرئيسية للأمم المتحدة أصدروا بيانا مشتركا نادرا في الخامس من نوفمبر، أعربوا فيه عن غضبهم من عدد القتلى المدنيين في غزة، ودعوا إسرائيل وحماس إلى "تحقيق وقف إطلاق نار إنساني فوري".


وقال رؤساء الوكالات الأممية في التقرير: "منذ شهر تقريبا، يشاهد العالم بصدمة ورعب تطورات الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل ارتفاع مستمر في عدد القتلى والنازحين".


وأعرب رؤساء 18 وكالة أممية، بما في ذلك اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، عن حزنه نتيجة للخسائر المروعة التي تعرضت لها الطرفين منذ 7 أكتوبر.
وقال البيان الأممي: "سكان غزة بأكملهم يتعرضون للحصار والهجوم، ولا يستطيعون الحصول على الضروريات الحياتية، ويتعرضون للقصف في منازلهم وملاجئهم ومستشفياتهم وأماكن عبادتهم. هذا أمر غير مقبول".


وأضاف البيان: "نحتاج إلى تحقيق وقف إطلاق نار إنساني فوري.. لقد مر 30 يوما.. لقد حان الوقت لوضع حد لهذا.. يجب أن يتوقف كل هذا الآن".

إسرائيل إسرائيل والأراضي الفلسطينية الصحة العالمية اليونيسف برنامج الأغذية العالم فلسطين منظمة الصحة العالمية

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