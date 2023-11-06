جامعة العريش تنظم ندوة بعنوان "سيناء والأمن القومي المصري"

نظم معهد الدراسات البيئية بالعريش، اليوم، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، ندوة تثقيفية بعنوان "سيناء والأمن القومي المصري" بمقر الجامعة بضاحية السلام.

وحاضر في الندوة اللواء دكتور أسامة محمد الجمال، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ولفيف كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والطلاب والباحثين والعاملين بالجامعة.

وفي كلمته أوضح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن الهدف من الندوة هو التعرف على آليات الحفاظ على الامن القومي و كذلك تعزيز قيم الانتماء لدى الشباب وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأشاد رئيس الجامعة بتميز موضوع ندوة اليوم التي تتناول سيناء والأمن القومي المصري، معربًا عن اعتزازه باستضافة الجامعة للقامات العسكرية من أكاديمية ناصر العسكرية .

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجيش والشرطة سيظلان في طليعة الشعب المصري يزودان عن أرضه، ويحملان آماله وتطلعاته نحو المستقبل، مؤكدًا على دورهم في استعادة الأمن والأمان لهذا الجزء العزيز وحرص أجهزة الدولة على توفير كافة متطلبات التنمية الشاملة لأبناء سيناء الحبيبة.

الأمن القومى المصرى خط أحمر:



وفي نهاية كلمته، قال رئيس الجامعة ان سيناء مصرية و غزه فلسطينية والامن القومى المصرى خط احمر لا يمكن المساس به كما أكد على ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي كلمته قال اللواء دكتور أسامه الجمال ان سيناء هي أساس الدفاع عن أمن مصر القومي، وهناك إسهامات من القوات المسلحة في دعم جهود التنمية الشاملة لسيناء وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا كبيرة لتحقيق أمن واستقرار هذه البقعة الطاهرة من أرض مصر.

كما تضمنت الندوة كلمة الدكتورة هند عبد الحميد، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة، وكلمة للدكتور محمود إبراهيم محمود، عميد معهد الدراسات البيئية.