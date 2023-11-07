برلمانى: تقديم سبل الوقاية من المخدرات لطلاب المدارس بإعتبارهم الأكثر عُرضة للإصابة

قال النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ظاهرة الإدمان من أهم الظواهر التي يمكن تؤثر بالسلب علي أي مجتمع علي مستوى العالم، ولهذا لابد من جهود واسعة لمكافحة انتشارها بين مختلف الفئات العمرية.

و أكد “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قيام وزارة التضامن بتنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في 8000 مدرسة بالتعاون مع التعليم، بالطبع خطوة إيجابية في حماية جيل المستقبل من الأطفال بإعتبارهم الأكثر عُرضة للوقوع في فخ الإدمان نتيجة العديد من الأسباب أهمها حب الاستطلاع ومحاكاة الغير.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن فكرة إطلاق هذه المبادرة تتبلور حول توعية الطلاب بمخاطر الإدمان نفسيا وصحيا وإجتماعيا، معقبا “ نحتاج بالفعل هذا الإجراء وتحديدا لتقديم كافة سبل الإرشاد للطلاب وتحديدا من هم بالمرحلة الثانوية”.

و ناشد عضو مجلس النواب، بأهمية إستمرارية هذا النوع من المبادرات الخاصة بمكافحة الإدمان وليس الإطلاق بشكل مؤقت وذلك حتى تؤتى هذه الجهود ثمارها وتحقق الأهداف المنشودة منها.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، بدء تنفيذ المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة المنيا.

حيث من المقرر تنفيذ البرنامج في 8000 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام الدراسي 2023/2024 ،ة بعد تطبيق البرنامج في 4460 مدرسة كمرحلة أولى خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي.

ويتضمن برنامج الوقاية من المخدرات بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وانشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية ، أيضا استخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب في إبراز الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التي يتعرض لها متعاطى المواد المخدرة بما يرفع الوعي لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير في الإدمان من خلال استخدام المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان فيديوهات توعوية ومشاركة الطلاب في تحليل ما يتعرض له المتعاطي وأيضا استعراض أضرار أبرز المواد المخدرة .

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، أن البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات يتبنى أدوات مبتكرة وإبداعية لتنفيذ الأنشطة ، حيث يعتمد علي حزمة من المواد الإعلامية المرئية والتي تنوع بين الأفلام الروائية القصيرة والتنويهات وتتضمن عدداً من الرسائل المهمة التي تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي طرأت علي قضية المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها، كذلك تنظيم ورش عمل للطلاب ،حيث يقوم المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان بدور الميسر لعملية العصف الذهني لاستخلاص الرسائل والدروس المستفادة ولتحويل الفعاليات من مجرد لقاءات توعوية إلى أنشطة وقائية تفاعلية أكثر عمقاً وتأثيراً.