المنصورة الجديدة.. بـ 50 ألف جنيه احصل على وحدة سكنية|تفاصيل

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في تلقي طلبات حجز شقق مشروع سكن مصر في مدينة المنصورة الجديدة، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة، بأنظمة سداد ميسرة، على أن يستمر التقديم حتى 14 نوفمبر 2023.

وينشر موقع "صدى البلد" تفاصيل وشروط الحجز بمشروع سكن مصر في مدينة المنصورة الجديدة، للحجز الفوري:-

تفاصيل شقق سكن مصر للحجز الفوري في مدينة المنصورة الجديدة:-

يبلغ عدد الشقق المطروحة للبيع 96 وحدة، وتتراوح مساحات الشقق بين “مائة وستة” ومائة وثمانية عشر مترًا ، ويصل سعر المتر لـ 7720 جنيهًا ، وعلى الشخص الراغب في التقديم دفع مقدم جدية حجز بقيمة خمسين ألف جنيه.

شروط الطرح:-

1- ألا يقل من يجوز التخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر.

2- في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة.

3- ألا يقل المتقدم عن 21 عامًا عند التقديم.

4- أن يكون شخصا طبيعيا وله أهلية التصرف.

5- يتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقا للوحدات المعلن عنها بقيمة ثمانمائة جنيه.

ثانيًا: إجراءات الطرح والتخصيص:-

1- يقوم الجهاز بتلقي طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية مرفقا بها استمارة الحجز محددا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط من تاريخ الإعلان بالجهاز عن الطرح لمدة شهر من 10 أكتوبر حتى 14 نوفمبر.

2- يتم إعطاء العميل خطابا موجها لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز مُضافا إليه مصاريف دراسة الطلب بواقع 500 جنيه طبقا لكراسة الشروط.

3- قيام العميل بموافاة جهاز المدينة بالمستندات المطلوبة للتخصيص مرفقا بها إيصال سداد جدية الحجز.

4- الأولوية في التخصيص والتسكين للعمارة بالكامل قبل الانتقال للتسكين بالعمارة التالية.