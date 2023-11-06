عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد يتفقد تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالتوسعات الغربية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد  المهندس أحمد محمد عبد الرازق رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد التوسعات الغربية للمدينة، ورافقه في الزيارة النواب والمعاونين ومديرين الإدارات المعنية.

وخلال الجولة، تم المرور على أعمال المرافق بالامتداد للاطمئنان على سير الأعمال بالمعدلات المطلوبة واتخاذ جميع وسائل السلامة والصحة المهنية أثناء العمل 

وخلال الجولة تم تفقد مشروع جنة ٣ بالتوسعات الغربية ، حيث تم المرور على التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية والخارجية لواجهات عددٍ من العمارات وأعمال الإنشاءات المختلفة.

وشدد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على ضرورة أن يتماشى العمل وفقا للجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ، مؤكدا أن المدن الجديدة تضمن مراعاة معايير الجودة وتكامل الخدمات لتكون نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

مدينة الشيخ زايد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد التوسعات الغربية سير الأعمال جنة ٣

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

لدعم المنتج المصرى.. شركة النصر تنتج سيارات كهربائية جديدة .. ما الحقيقة؟

أنت في الأهلي وأنا درجة "تانية"| أسوأ 8 أسابيع في حياة موديست.. وقرار عاجل من "الأحمر"

عمر كمال عبد الواحد.. أحمد حسن يعلن خبرا صادما لجماهير الزمالك

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية للشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

ترشيحاتنا

لحماية حسابك.. تغييرات في فيسبوك عليك تفعيلها فورا

مسئولة أممية: مخبز واحد من 23 يعمل .. ووضع غزة في تدهور مستمر

قط الرمال.. الاتحاد السعودي يكشف عن تميمة كأس العالم للأندية 2023

قلق في جيش الاحتلال من الضغوط الأمريكية على نتنياهو

إحصائية صادمة عن معدل استشهاد الأطفال في قطاع غزة

الأمين العام للأمم المتحدة: غزة تحولت إلى مقبرة للصغار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بملامح متغيرة.. ظهور صادم للفنانة سميرة محسن في مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

اكتشاف حقنة تحارب السرطان | اعرف القصة

ابنه الشهيد فوق ذراعيه.. رسالة مؤثرة من أب فلسطينيي في قطاع غزة..فيديو

فيديو

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ