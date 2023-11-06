رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد يتفقد تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالتوسعات الغربية

تفقد المهندس أحمد محمد عبد الرازق رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد التوسعات الغربية للمدينة، ورافقه في الزيارة النواب والمعاونين ومديرين الإدارات المعنية.

وخلال الجولة، تم المرور على أعمال المرافق بالامتداد للاطمئنان على سير الأعمال بالمعدلات المطلوبة واتخاذ جميع وسائل السلامة والصحة المهنية أثناء العمل

وخلال الجولة تم تفقد مشروع جنة ٣ بالتوسعات الغربية ، حيث تم المرور على التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية والخارجية لواجهات عددٍ من العمارات وأعمال الإنشاءات المختلفة.

وشدد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على ضرورة أن يتماشى العمل وفقا للجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ، مؤكدا أن المدن الجديدة تضمن مراعاة معايير الجودة وتكامل الخدمات لتكون نقلة نوعية في مختلف القطاعات.