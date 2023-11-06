جولة لرئيس جهاز مدينة الشروق بمناطق الإسكان الفاخر والاجتماعي والمستثمر الصغير

قام المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق بجوله تفقديه بمناطق الإسكان الفاخر والمستثمر الصغير والإسكان الإقتصادى طبقاً للجدول الدورى لمرور رئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينة متفقداً المحاور والطرق وكذا الحدائق.

وتابع رئيس الجهاز بالجوله الأعمال الجارية لرعاية الزراعة والنظافة، وكذا المراجعة العامة لتأمين أبواب أعمدة الإنارة، وأغطية الصرف الصحى وبلاعات الأمطار موجهاً بتكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء لرفع كفائتها.

كما جاء على هامش الجولة لقاءه بمجموعة من سكان منطقة المستثمر، مستمعاً لشكواهم فيما يخص أعمال إعادة الشىء لأصله بالطريق الرئيسى للمنطقه ومجموعه أُخرى من دار مصر طالبوا بتكثيف حملات النظافه والصيانه واعداً رئيس الجهاز بأخذ جميع المطالب على محمل الجد وتنفيذها على الوجه الأمثل المطلوب ، وأكد على الإستمرار المرور يومياً بجميع أنحاء المدينه والعمل دائماً على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق .

كما قاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، لجنة إزالة البناء المخالف، بمشاركة شرطة التعمير، لتنفيذ قرار إزالة مخالفة بناء تمثلت فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، وذلك بأحد العقارات بالمنطقة الرابعة عمارات.

وأوضح رئيس الجهاز، أن اللجنة قامت بإزالة السقف الخرسانى المنفذ خارج النسبة المصرح بها بالقطعة المذكورة، مشددا على أصحاب قطع الأراضى ضرورة الالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، حفاظاً على المدخرات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وقاد رئيس الجهاز، لجنة إزالة أعمال البناء المخالف، والتي تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف فى مهدها، والمتمثلة في الشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، وذلك بإحدى قطع الأراضى بالحي الثالث شرق، وتم إزالة المخالفة، وإيقاف التعامل على العقار، واتخاذ الإجراءات القانونية.