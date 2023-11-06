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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حملة لرفع الإشغالات من الأسواق التجارية لمواجهة العشوائية بالشروق

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

أكد المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق"، على إستمرار حملات رفع الإشغالات من الأسواق التجاريه بهدف مواجهة العشوائية.

وأضاف “سعد”،  بأن آخر الحملات والتى إستهدفت السوق التجارى بمنطقة إسكان المستقبل  أسفرت على تحرير  8 مخالفات تنوعت ما بين تعدى أصحاب المحلات على ممرات المشاه وأُخرى على الحدائق وتم مصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز.

كما قامت الحملة بإعدام  18 شيشه والمصادره من الحملة وذلك لعدم الإلتزام بشروط التداول طبقاً لقانون المحال العامة.

وأشار رئيس الجهاز إلى عدم التهاون مع العشوائية وتوجيه الحملات يومياً حفاظاً على الواجهه الحضاريه لمدينة الشروق.

مدينة الشروق رفع الإشغالات الأسواق التجارية العشوائية السوق التجاري

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