دبلوماسيون أمريكيون يضغطون على إسرائيل لوقف الهجوم على غزة مؤقتا

تكثف الولايات المتحدة ضغوطها على إسرائيل لتخفيف قصفها المكثف على قطاع غزة لكن إسرائيل حددت إطلاق سراح الرهائن كشرط أي توقف لعملياتها العسكرية.

وصل مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى إسرائيل يوم الاثنين بعد زيارة قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن للمنطقة. وعاد أيضًا المبعوث الخاص للرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، إلى إسرائيل، ساعيًا للتفاوض على شروط وقف مؤقت لهجومها للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

بالنسبة لواشنطن، تتطلب الحملة الدبلوماسية توازنا دقيقا بين دعم إسرائيل، أقرب حليف لها في المنطقة، في هدفها المتمثل في تدمير حماس، وتخفيف الأزمة الإنسانية التي تهدد بزعزعة استقرار الدول العربية المجاورة التي هي أيضا حليفة للولايات المتحدة.

احتضن عدد قليل من الرؤساء الأمريكيين إسرائيل في حالة حرب كما فعل بايدن، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر أن موقفه أدى إلى تآكل الدعم في قاعدته الديمقراطية.

ومع ذلك، قال المسؤولون إن التحدي الإسرائيلي بشأن الهدنة الإنسانية كان مصدر خلاف مع واشنطن، بما في ذلك مع بايدن، الذي أصبح محبطًا بشكل متزايد بسبب رفض إسرائيل.

ويري بعض المسؤولين الأميركيين، وفقا لما قالوه لوول ستريت جورنال، أن إسرائيل ستوافق في نهاية المطاف على وقف مؤقت، لكن ذلك قد يستغرق أياماً أو أسابيع، مما يحبط شركاء واشنطن العرب الذين يخشون أنه كلما طال أمد الصراع، زاد خطر امتداده إلى بلدانهم.

تناشد الولايات المتحدة إسرائيل أن عليها واجب أخلاقي بوقف القتال بينما يتم تسليم الإغاثة الإنسانية - وخاصة الوقود - إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها في غزة. وقال مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل ظلت متحدية قائلة إنها لن تفكر في وقف إطلاق النار إلا إذا تم إطلاق سراح جميع الرهائن.

يتم النظر في توصيل الوقود إلى جنوب غزة، لكن الحكومتين تواصلان مناقشة الشروط والخدمات اللوجستية؛ وقالت إسرائيل إن نشطاء حماس قد يحولون الوقود لاستخدامه في أغراضهم الخاصة.

هناك شعور بين بعض المسؤولين الأميركيين بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضغط على الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لمطالبته والضغط عليه علناً لقبول هدنة إنسانية لتجنب رد فعل سياسي عنيف في الداخل من حكومته وائتلافه إذا بدا وكأنه ضعيف في مواجهة الضغوط لوقف القتال.

قال بلينكن، متحدثا للصحفيين في بغداد، حيث قام بزيارة غير معلنة يوم الأحد، إن إسرائيل أثارت أسئلة مهمة حول كيفية عمل الهدنة الإنسانية.

وصل بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية، بعد مغادرة بلينكن، لإجراء محادثات مع نظرائه في وكالات الاستخبارات الأخرى، حول الرهائن، وجهود منع الصراع من الانتشار، وغيرها من الأمور.

اكتسب بيرنز سمعة باعتباره الرجل الذي تلجأ إليه إدارة بايدن في المواقف الدبلوماسية الصعبة. ويتمتع بعلاقات طويلة الأمد مع المنطقة، حيث عمل كمسؤول كبير في وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وسفيرًا إلى الأردن خلال إدارة كلينتون.

يقول المسؤولون الأمريكيون إن الوقت أمر جوهري لتقديم بعض الراحة للمدنيين في غزة العالقين في مرمى النيران، ويشعرون بالقلق من أن الكارثة التي تحدث بالفعل في غزة من شأنها أن تزداد سوءًا.

لكن المسؤولين الإسرائيليين يؤكدون أن أي توقف مؤقت سيسمح لحماس بإعادة تجميع صفوفها والانتقام. ويشارك المسؤولون الأمريكيون هذا القلق، لكنهم قالوا إن الأزمة في غزة وصلت إلى نقطة أصبح فيها من المستحيل تقريبًا الحفاظ على المستوى الحالي من الهجمات.

أكد المسؤولون الأمريكيون أنهم لا يخبرون الإسرائيليين بما يجب عليهم فعله، لكنهم يضغطون عليهم بشأن كيفية إدارة حملتهم العسكرية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى أقصى حد ممكن.