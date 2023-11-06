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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"مصر أكتوبر" يطالب العالم بالتحرك ضد تصريح إلقاء قنبلة نووية على غزة

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز

انتقد المهندس أحمد الباز،  الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، والتي طرح فيها إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد خيارات إسرائيل في الحرب ضد الفلسطينيين، مطالباةالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومجلس الأمن بسرعة التحرك إزاء تلك التصريحات .

وأضاف"الباز" فى تصريحات له، إن محاولة التفكير فى استخدام اسلحة محرمة دوليا هو انتهاك للقانون الدولي، وإرهاب جديد ترتكبه اسرائيل بحق المدنيين العزل، ومن شأنه أن ينذر بكارثة إنسانية.


وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلي المجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي صنفت على أنها حملات إبادة جماعية لا ترقى لأن تكون دفاعا عن النفس كما تدعي قوات الاحتلال، لافتا إلي أن تلك التصريحات تنم عن رغبة اسرائيل فى التطهير العرقي للفلسطينيين عن طريق الإبادة.

وجدد مطالباته للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل لوقف الحرب ضد الفلسطينيين والوصول لهدنة من شأنها تعزيز عملية السلام فى المنكقة.

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