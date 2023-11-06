غياب فتوح.. مهيب عبدالهادي يعلن كواليس تحقيق الزمالك مع الزناري وصبحي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن تفاصيل التحقيق مع مصطفى الزناري، ومحمد صبحي، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي على حسابه بموقع "فيسبوك"، “التحقيق مع مصطفى الزناري ومحمد صبحي اليوم زاد عن 5 ساعات في الزمالك.. وتم تقديم مذكرة بأقوالهما إلى مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم”.

وألغى أحمد فتوح، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، متابعة نادي الزمالك عبر منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام»، بعد خروجه من معسكر لقاء زد بصحبة الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي.

وجاء رد شيكابالا، قائد الزمالك، على تصرف أحمد فتوح، بالغاء متابعة اللاعب عبر انستجرام.

واتخذ نادي الزمالك بالأمس قرارات صارمة تجاه اللاعب، لحسم ملف أحمد فتوح بشكل نهائي، إذ أنه تم إعلان عرض كلا من أحمد فتوح، ومصطفى الزناري، ومحمد صبحي للبيع، مع العمل على التحقيق معهم وفقا للوائح الفيفا، في قرارات نارية أصدرها مجلس إدارة نادي الزمالك بالأمس الأحد بقيادة حسين لبيب.

أحمد فتوح يواصل التصعيد

أزمات أحمد فتوح لم تنته عند هذا الحد، بل قام اللاعب بنشر صورة "ستوري" على حسابه بانستجرام بإيموشن ضحك كسخرية من قرارات مجلس الإدارة التي صدرت، وهو الأمر الذي أغضب المسؤولين داخل صفوف نادي الزمالك بشكل أكبر خلال الساعات الماضية.

أحمد فتوح يثير غضب الجماهير

وواصل أحمد فتوح أزمته مع نادي الزمالك، إذ أنه وفقا لتقارير إعلامية رفض اللاعب حضور التحقيق داخل صفوف نادي الزمالك، فيما خضع كلا من محمد صبحي، ومصطفى الزناري إلى التحقيق بعد ما بدر منهم، وهو الأمر الذي أغضب جماهير الزمالك بشكل أكبر.