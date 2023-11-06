هز عرش آيفون و سامسونج.. أحدث موبايل قلب السوق العالمي 

منذ أيام، أطلقت شركة شاومي الصينية واحدًا من أفضل هواتف أندرويد على الإطلاق، Xiaomi 14 Pro، والمُرشح بقوة لمنافسة هواتف آيفون iPhone 15، وسامسونج Galaxy S23، كما لاقى الهاتف إعجابًا كبيرًا لدى المستخدمين.

واحتل هاتف Xiaomi 14 Pro قمة الهواتف الرائجة والأكثر تفضيلًا على قائمة موقع GSMArena للأسبوع 44 من العام الحالي، يث تفوق في الترتيب على Galaxy S23 Ultra وGalaxy A54، فيما احتفظ هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max بالمركز الرابع.

ونعرض فيما يلي المواصفات الخاصة بعملاق شاومي الرائد Xiaomi 14 Pro والمقرر أن يتم إطلاق في جميع الأسواق العالمية خلال الأسابيع المقبلة :

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro

وتميز هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.73 بوصة، وبدقة 1440 × 3200 بكسل، تدعم 12 بت ومعدل تحديث 120 هرتز، مع جودة 2K، ومعدل سطوع يبلغ 3000 شمعة في المتر المربع.

وقدم هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، مستشعر جديد من نوع "Light Nunter 900" مع عدسة Leica Summilux ، يضم نظام كاميرا ثلاثي يتكون من مستشعرات دقة 50 ميجابكسل الأولى r Dynamic Prime، والثانية Super Wide-Angle، والثالثة Telephoto إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بـ 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X، وبسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0.

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro على بطارية سعة 4880 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 120 وات، واللاسلكي السريع بقوة 50 وات، واللاسلكي العكسي بقوة 10 وات، مع وحدة تبريد سائل VC كبيرة ، للحفاظ على درجات حرارة مثالية أثناء الاستخدام الطويل، مع دعم 5G ومعيار WiFi 7 الأحدث.