باحث في شئون التعليم: العجز في المدارس تجاوز 400 ألف معلم

أكد سيد مصطفى، الباحث في شئون التعليم، أن قضية عجز المدرسين موجودة في مصر وتتراكم عامًا بعد عام، وأحد الأسباب خروج عدد كبير من المدرسين عند سن المعاش، مشيرا إلى أنه ليس هناك مد للمدرسين، والحديث فقط يتم من خلال الاستعانة بهم عن طريق التطوع فقط.

وأشار "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الفجوة السكانية الكبيرة وزيادة عدد المنضمين للفصول سبب الاحتياج الكبير للمعلمين، مؤكدا أننا نحتاج كل سنه 20 ألف معلم إضافي كل عام دراسي، والعجز في المدرسين تخطى الـ400 ألف معلم.

وتابع: في عام 2015 تم تعين 32 ألف معلم هو استثناء وهي آخر دفعة تعينت من المعلمين، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجه في عام 2022 بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، موضحا أن وزارة التربية والتعليم ليست طرف وحيد في القضية وتعيين المعلمين والمسئول عن التعيينات هو جهاز التنظيم والإدارة، إلا أن التربية والتعليم مسئول فقط عن تدريبات المعلمين.