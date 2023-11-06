الصحة العالمية: الموقف فظيع في غزة و28 عربة إسعاف لا تعمل

قال متحدث الصحة العالمية، كريستيان ليند ماير، إن الموقف فظيع جداً في غزة والناس هناك يفتقدون لكل شيء وقطاع لم يكن في أفضل حال قبل الحرب وكان متوسط الشاحنات التي تصل إلى معبر رفح 500 شاحنة ولكن الان لا يوجد مياه وكهرباء حتى الوقود المستخدم لسيارات الإسعاف، يكاد يكون غير موجود ونحو 12 مستشفى خارج الخدمة سواء تم استهدافها أو أنقطع عنها الوقود.

متحدث الصحة العالمية يتحدث عن الوضع في غزة

وأضاف "ماير"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أن "هذا القصف في غزة يرعب الناس: " فالمستشفيات ليست ممتلئة فقط بالمرضى لكن بالناس الهاربين والباحثين عن مكان أمن من القصف المرعب فنحو نصف السكان تقريباً نزحوا بحثاً عن مكان أمن،والمنازل قد دمرت ولا يستطيعون العودة إليها".

وأكد متحدث الصحة العالمية، أن الاحتياجات الطبية لا تتعلق فقط بالإصابات والجرحى، ولكن هناك احتياجات آخرى لغير المصابين، مثل الولادات والحاجة لحضانات للأطفال وما إلى ذلك، فضلا عن شح المواد الطبية الأمر الذي يؤثر على العمليات الجراحية وتقوم بدون أي مخدر.

واستكمل: "السيناريو فظيع حيث إمدادات طبية كافية ولا بدائل للأطباء والممرضين والممرضات ونحو 28 سيارة إسعاف لا تعمل ونحو 16 فرداً من الاطقم الطبية قتلوا و الموقف كارثي".