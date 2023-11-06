الغسالة بـ 15 ألف جنيه.. خريطة سوق الأجهزة الكهربائية.. فيديو

قال جورج سيدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، إن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة 15%، موضحا أنه لا يوجد سببا لارتفاع الأسعار.



أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطن متعجب من ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن شركات الأجهزة الكهربائية رفعت الأسعار 15% دون مبرر.



وأشار إلى أن الشركات حركت الأسعار بحجة ارتفاع سعر الدولار، مبينا أن المواطن لم يعد قادرا على شراء الأجهزة.



وناشد سيدرة، وزير التجارة والصناعة بتثبيت الأسعار الخاصة بالأجهزة لنهاية العام، موضحا أن تجار الأجهزة الكهربائية أصبحوا منبوذين بسبب الأسعار المرتفعة للأجهزة، كما ناشد رئيس الوزراء تثبيت أسعار الأجهزة الكهربائية لمدة 6 أشهر.



ولفت إلى أن أصحاب المصانع يفرضون الأسعار على تجار الأجهزة الكهربائية، مشددا على أن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية مفاجأة.



ونوه بأن مبيعات الأجهزة الكهربائية انخفضت بنسبة كبيرة، لافتا إلى أن المبيعات انخفضت في القرى.

وأكد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن الأسعار الخاصة بالشاشات تبدأ من 7 أو 8 آلاف جنيه، مشيرا إلى أنها تختلف من نوع إلى أخر، كما أن سعر الغسالة المتوسطة وصل إلى 15 ألف جنيه على الأقل.

وتابع أن الأجهزة الكهربائية وصل سعرها لـ 100 ألف جنيه، قائلا: "كان يطلق في الماضي على تجار الأجهزة الكهربائية تجار السعادة".

