معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السادات ينظم المؤتمر الدولي السابع

نظمت جامعة مدينة السادات اليوم الإثنين ا فعاليات المؤتمر الدولي السابع للدراسات والبحوث البيئية، والذي تستمر فعالياته حتي غدا الثلاثاء ، و يأتي المؤتمر برعاية الدكتورة شادن معاوية،رئيس الجامعة،ورئاسة الدكتور ممدوح عرفه، عميد المعهد ، وإشراف الدكتور أحمد حسين توفيق، وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، والدكتورمحمد أحمد الحويطي، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.(مقررا المؤتمر) ، والدكتور أحمد جمال عبد الحميد،استاذ متفرغ قسم مسوح الموارد الطبيعية، والدكتور محمود أبو سكين، الأستاذ بقسم التنمية المستدامة (منسقا المؤتمر).



و يأتي المؤتمر إستمراراً لإتجاه الجامعة نحو تحقيق التنمية المستدامة ولذلك جاء المؤتمر تحت شعار نحو آفاق جديدة للتنمية المستدامة. بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، ثم آيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة الدكتورأحمد بشير،وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث ، ثم كلمة الدكتور ممدوح عرفه، عميد المعهد، ثم كلمة الدكتور خالد محمود جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يفتح المؤتمر نافذه جديده وهامه للمناقشات العلمية حول أهم القضايا والمناقشات والمشكلات العلمية من خلال البحوث العلمية التي يقدمها أهل الخبرة من العلماء والباحثين العرب والأجانب من الجامعات والمراكز البحثية داخل مصر وخارجها يناقش العلماء والباحثين أهم القضايا المرتبطة بالمجالات البيئية والتي تهدف بدورها في النهاية لتحقيق التنمية المستدامة للموارد البيئية والحفاظ على حقوق وواجبات الأجيال القادمة .



وأشار جعفر" في كلمته إلي تعريف التنمية المستدامة ، وأهدافها ، وكيفية فتح آفاق جديدة وحلول للكثير من المحاور توافق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ م ، وأكد أن رؤية مصر ٢٠٣٠م تعد محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر ، حيث تربط الحاضر بالمستقبل ، وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومذدهر ، تسوده العدالة الإقتصادية والإجتماعية ، ويعيد إحياء دور مصر في الريادة الإقليمية.



حاضر بالمؤتمر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الهيدرولوجي بكلية الدراسات العليا جامعة القاهرة. والذي تحدث عن التغيرات المناخية ومصادر المياه في حوض النيل.



كما عرضت الدكتورة هدي سعيد حافظ ، أستاذ كيمياء النانو ، بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، محاضرة تناولت فيها تكنولوجيا النانو - البيئة - معالجة المياه - الهيدروجين الأخضر.



كما تناول الدكتور أحمد بشير، وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث ، والذي تحدث عن الطاقة المتجددة ، الفرص ، والتحديات.



وقد تم توزيع الدروع من قبل المعهد إلي كل من ساهم بدوره في دعم هذا المؤتمر ، قام الدكتور ممدوح عرفة، عميد المعهد بتقديم الدروع إلي كلا من:- الدكتور خالد محمود جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف محمد علي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،والدكتور عماد زكريا، الأمين العام للجامعة، والدكتور عباس شراقي، أستاذ الهيدرولوجي بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، وشركاء النجاح رعاة المؤتمر.