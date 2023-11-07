اوعوا تصدقوا السوشيال ميديا.. رسالة مهمة من هشام الجخ للشعب الفلسطيني

كشف الشاعر هشام الجخ، عن أنه سبق له ودخل غزة والضفة الغربية عام 2012، وأقام 4 حفلات بغزة، و11 حفلة في الضفة الغربية والشعب الفلسطيني دائما في قلب المصريين، "إحنا من زمان واحنا بنتكلم عن فلسطين، ودايما في الإذاعة المصرية من صغرنا وإحنا فاكرينكم، ومش قادرين نسيبكم ومش هنسيبكم لوحدكم".

هشام الجخ يتحدث عن اللجان الإلكترونية

وأضاف "الجخ"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن بعض اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحاول استغلال الأمر من أجل الوقيعة بين الشعب المصري والفلسطيني، "أوعوا تصدقوا السوشيال ميديا واللي بينزلوه".

وتابع هشام الجخ، أن من ضمن الأمور التي حاولت اللجان الإلكترونية استغلالها هو أنه كان من ضمن المساعدات المطلوبة من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني إرسال أكفان في ضوء تزايد عدد الشهداء، "اللجان راحت خدت الموقف وسابت كل المساعدات وقالت أن المصريين بيبعتوا أكفان لينا عشان بنموت".

واستكمل، أن هذا الأمر يأتي من مخطط صهيوني أصيل "مفيش مصري ولا فلسطيني يبقى عاوز يعمل كده ويوقع بين الشعبين، ده تفكير صهيوني واضح".