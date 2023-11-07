عودة أزارو.. الأهلي يجهز لصفقات سوبر في يناير 2024| تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الأهلي قرر تأجيل ملف تجديد عقد التونسي علي معلول وعمرو السولية ثنائي الفريق، عقب المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يفضل تأجيل ملف مناقشة الثنائي حتى المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية، من أجل التركيز في المباريات".



وأضاف أن النادي الأهلي لم يفتح أي خطوط اتصال مع وليد أزارو مهاجم الفريق السابق أو الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، لضم أي من العنصرين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2024.

وأشار إلى أن محمد حمدي لاعب بيراميدز على رأس اهتمامات النادي الأهلي، للحصول على توقيعه بالفترة المقبلة، وأن ما يعيق اتفاق اللاعب مع النادي؛ هو أن عمرو بسيوني مدير التعاقدات بناديه، هو نفسه وكيل أعماله، ويحاول بكل جدية تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".