عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتقال أحمد فتوح لـ الأهلي بنهاية الموسم.. معتز إينو يفجر مفاجأة

أحمد فتوح
أحمد فتوح

 أكد الكابتن عفت نصار، لاعب نادي الزمالك السابق، أن ما فعله، أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر، يعتبر سلوك لاعب، ففي حالة الانتقال لـ الأهلي أو أي نادٍ سيفعل ما فعله مع الزمالك.

txt

أحمد فتوح ينتقل لـ الأهلي.. التفاصيل الكاملة

txt

هيعتذر .. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن أزمة أحمد فتوح


وأضاف لاعب نادي الزمالك السابق، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أنه يتوقع رفض الأهلي ضم هذا اللاعب، مؤكدًا أن الأهلي لا يقبل مثل هذا اللاعب.


ووجه السؤال لـ معتز إينوا لاعب الأهلي السابق، " هل تقبل ان ينتقل فتوح لـ الأهلي" ليرد:" في لاعب ممكن يعمل شيء مع نادي، وعند الانتقال لـ نادي آخر لا يفعل ما كان يفعله مع النادي الأول".

أحمد فتوح يحق له الانتقال لأي ناد بنهاية الموسم 


وأشار إلي أن أحمد فتوح يحق له الانتقال لأي ناد، بنهاية الموسم الحالي، لآن عقده أصبح منتهي مع نادي الزمالك.


وتابع:" محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، كان يفعل أشياء غريبة قبل الانتقال لـ الأهلي، ولكن الآن أصبح ملتزم، ويقوم بتنفيذ ما يطلب منه".
 

أحمد فتوح الزمالك منتخب مصر عفت نصار نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

ترشيحاتنا

المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال يومين

جاكرتا ترد على اتهام إسرائيل باستخدام مستشفى إندونيسيا بغزة لإطلاق صواريخ

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

روسيا: تصريحات المسئولين الإسرائيليين بشأن موقفنا غير مقبولة

برا وبحرا وجوا.. قوات الاحتلال تواصل قصفها على غزة لليوم الـ32


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

كيف تنسين شخصا نال إعجابك بشدة وتحلمين به زوجا؟

فيديو

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ