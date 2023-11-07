انتقال أحمد فتوح لـ الأهلي بنهاية الموسم.. معتز إينو يفجر مفاجأة

أكد الكابتن عفت نصار، لاعب نادي الزمالك السابق، أن ما فعله، أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر، يعتبر سلوك لاعب، ففي حالة الانتقال لـ الأهلي أو أي نادٍ سيفعل ما فعله مع الزمالك.



وأضاف لاعب نادي الزمالك السابق، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أنه يتوقع رفض الأهلي ضم هذا اللاعب، مؤكدًا أن الأهلي لا يقبل مثل هذا اللاعب.



ووجه السؤال لـ معتز إينوا لاعب الأهلي السابق، " هل تقبل ان ينتقل فتوح لـ الأهلي" ليرد:" في لاعب ممكن يعمل شيء مع نادي، وعند الانتقال لـ نادي آخر لا يفعل ما كان يفعله مع النادي الأول".

أحمد فتوح يحق له الانتقال لأي ناد بنهاية الموسم



وأشار إلي أن أحمد فتوح يحق له الانتقال لأي ناد، بنهاية الموسم الحالي، لآن عقده أصبح منتهي مع نادي الزمالك.



وتابع:" محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، كان يفعل أشياء غريبة قبل الانتقال لـ الأهلي، ولكن الآن أصبح ملتزم، ويقوم بتنفيذ ما يطلب منه".

