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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد فتوح ينتقل لـ الأهلي .. التفاصيل الكاملة

أحمد فتوح
أحمد فتوح

يتصدر اسم اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد تحويله لـ التحقيق من قبل إدارة نادي الزمالك، وعرض اللاعب لـ البيع.

وخلال الفترة السابقة انتشرت أخبار كثيرة، منها “ انتقال أحمد فتوح من الزمالك، كواليس مثيرة بشأن شروط أحمد فتوح للتجديد للزمالك، وأحمد فتوح قريبًا بالنادي الأهلي”.

 

وقد أكد الكابتن معتز إينو لاعب النادي الأهلي السابق، ومنتخب مصر، أنه يتمنى أن يتعاقد النادي الأهلي مع أحمد فتوح، لاعب الزمالك، موضحًا: "عامل السن أصبح يظهر على لاعب الأهلي المميز علي معلول".

وكيل أعمال أحمد فتوح هو نفس وكيل أعمال إمام عاشور

وفجّر معتز إينو مفاجأة، وقال: "وكيل أعمال أحمد فتوح، هو أحمد يحيي، وهو نفس وكيل أعمال لاعب الأهلي الحالي إمام عاشور".


وأشار إلي أن أحمد فتوح عرض المطالب الخاصة به، وأن الساعات الماضية كانت هناك جلسة مع الكابتن عبد الواحد السيد.

ولفت إلي أن كل شيء وارد في فترة الانتقالات المقبلة، فالجميع كان يقول إن إمام لن ينتقل لـ الأهلي، وهو الآن لاعب في الأهلي، فمن الممكن أن ينتقل أحمد فتوح.

 كما قد أعلن  في وقت سابق فرج عامر رئيس نادي سموحة عن رغبة اللاعب أحمد فتوح في الانضمام للنادي الأهلي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك: خبر مؤكد، أحمد فتوح الذي بزغ نجمه وأبدع في نادي سموحة وعاد للزمالك بعد ذلك، لا يرغب في التجديد للزمالك نهائيا ويرغب في التوقيع في يناير القادم للنادي الأهلي، حيث يحق له التوقيع لأي نادي في ذلك الوقت لانتهاء عقده بنهاية الموسم القادم، بيراميدز قدم إغراءات كبيرة لأحمد فتوح ولكنه لا يرغب في اللعب لبيراميدز ويرغب في ارتداء اللون الأحمر.

 وقد عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" قرارات مفاجئة لإدارة الزمالك.. توجيه الشكر لـ"أوساريو" وإيقاف ثلاثة من نجوم الفريق وعرضهم للبيع".

وجاء في التقرير أن هناك قرارات بالجملة فجرتها إدارة نادي الزمالك، أولها توجيه الشكر للمدير الفني لـ نادي الزمالك أوسوريو، ومساعده ومدحت عبد الهادي.

وأوضحت القناة أنه تم تعيين معتمد جمال مدربًا عامًا، وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

وكشفت القناة أنه تم إيقاف الثلاثي أحمد فتوح، ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق لارتكابهم مخالفات وتجاوزات.

وأوضحت القناة أن تم عرض الثلاثي السالف ذكرهم لـ البيع، بعد التجاوزات الصادرة منهم.

 

 

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