أحمد حسن يكشف عن شروط الأهلي لضم فتوح

شارك اللاعب أحمد حسن تغريدة جديدة بشأن صفقة فتوح مع الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"مصدر بالأهلي: هناك سقف في مطالبنا لن نحيد عنه نهائيا في صفقة فتوح حتى لو تعثرت الصفقة".

يتصدر اسم اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد تحويله لـ التحقيق من قبل إدارة نادي الزمالك، وعرضه لـ البيع مع محمد صبحي والزناري.

وخلال الفترة السابقة انتشرت أخبار كثيرة، منها “ انتقال أحمد فتوح من الزمالك، كواليس مثيرة بشأن شروط أحمد فتوح للتجديد للزمالك، وأحمد فتوح قريبًا بالنادي الأهلي”.

أكد الكابتن معتز إينو لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، أنه يتمنى أن يتعاقد النادي الأهلي مع أحمد فتوح، لاعب الزمالك، موضحًا: "عامل السن أصبح يظهر على لاعب الأهلي المميز علي معلول".