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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيعتذر .. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن أزمة أحمد فتوح

صدى البلد

علق أسامة حسن نجم الزمالك السابق على أزمة أحمد فتوح ومحمد صبحي مع الزمالك وعرضهما للبيع .

وقال حسن من خلال تصريحات في برنامج البريمو :أتوقع أن يتقدم أحمد فتوح وصبحي باعتذار لإدارة الزمالك والتجديد بشروط المجلس  ".


أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي تفاوض مع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، من أجل الحصول على خدماته بالموسم المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي أكد للاعب أنه سوف يحصل على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، ولكن فتوح طلب الحصول على 60 مليون جنيه خارج عقده بواقع 20 مليون لكل موسم للموافقة".

وأضاف أمير هشام: "فرص انضمام فتوح إلى الأهلي لا زالت قائمة، لكن حال تمسك اللاعب بمطالبه سوف تكون الصفقة صعب إتمامها، وبيراميدز يزاحم على ضمه بقوه".

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