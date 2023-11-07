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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يعلق على عقوبة الأهلي لأفشة

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن تصرف محمد مجدي أفشة واعتراضه على الخروج في لقاء الأهلي ضد المقاولون أمور تحدث أحيانا من لاعبي الكرة، لكن كل لاعب عليه تقبل القرارات الفنية، وأي لاعب متعاقد مع النادي من أجل التواجد في التدريبات، ومشاركته في المباريات ترتبط بوجهة نظر فنية للمدير الفني.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أفشة ليس معتاد على الخروج عن النص او الاعتراض على القرارات الفنية، قد يكون لديه شعور بأنه أفضل فنيا في الوقت الحالي، وهو من أفضل اللاعبين في الأهلي خلال المباريات الأخيرة، وأحسن من لاعبين آخرين مثل مروان عطية".

وأضاف: "كولر قام باراحة بعض اللاعبين من أجل مواجهة سيراميكا كليوباترا، الذي يضم مجموعة لاعبين مميزين على رأسهم محمد إبراهيم وجون ايبوكا، ورغم فوزهم على بيراميدز ولكن هذا لا يدل على سير اللقاء الذي اضاع فيه لاعبو الفريق السماوي عدد كبير من الفرص المحققة، ولكن المباراة لن تكون سهلة مطلقا على الأهلي".

وأكمل: "بيراميدز يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين مستواهم مميز الاساسي مثل الاحتياطي، ولكن اجواء النادي مختلفة إداريا وجماهيريا، قد لا تساعدهم في التتويج بالبطولات".

وأكد: "من الصعب مقارنة إمام عاشور مع عبدالله السعيد في الوقت الحالي، ومثلا في الموسم الماضي وليد الكرتي كان أفضل من إمام في بطولة الدوري المصري، والكرتي كان الأفضل في مصر".

وزاد: "محمد عبدالمنعم وإمام عاشور من عناصر تفوق قائمة الأهلي على اسكواد بيراميدز، لكن الفريق السماوي يضم عناصر كثيرة مميزة في باقي مراكز الملعب".

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