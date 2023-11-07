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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جودوين شيكا: أداء محمد هاني لاعب طلائع الجيش يشبه فودين.. وشيكابالا أيقونة

صدى البلد

أكد جودوين شيكا لاعب طلائع الجيش، أنه سعيد بالتواجد في مصر.

وقال شيكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سعيد بالتواجد في مصر لعبت في دول عربية فترة طويلة ولكن مصر الأفضل في كل شئ، الدوري المصري قوي وفي لاعبين مميزين وكل الفرق قوية".

وأكمل: "كنت امتلك عروض بعد تجربة التعاون الليبي ولكني اخترت طلائع الجيش لرغبتي في اللعب بالدوري المصري، كما أن المدرب عبد الحميد بسيوني بيدعمني بقوة في التدريبات ودائما يؤكد لي انه مقتنع بقدراتي ومستواي تطور كثيرا معه".

وأوضح: "هدفي في الإسماعيلي جيد واحرزت مثله حينما كنت العب في الدوري النيجيري، والمباراة أمامهم كانت الأكثر إثارة بالمسابقة حتى الآن وكنت متوقع الفوز".

وأشار: "أداء محمد هاني لاعب طلائع الجيش يشبه لاعب مانشستر سيتي فودين".

وتابع: "مثلي الاعلي كريستيانو رونالدو واتعلم منه باستمرار واتابعه في الدوري السعودي".

وأتم: "شيكابالا لاعب أيقوني لجماهير الزمالك وخطير جدا"

الاعلامي هاني حتحوت الدوري المصري الدوري النيجيري الدوري السعودي جماهير الزمالك

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