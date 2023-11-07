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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرة خير .. فتح باب تقديم حج السياحة 2024

حج السياحة 2024 -
حج السياحة 2024 - أرشيفية

حج السياحة 2024 أصبح متاح التقديم عليه عبر التوجه مباشرة الي شركات السياحة المصرية التى تخضع لرقابة وزارة السياحة و الآثار ، لتكون الشركات جاهزة لاستقبال حجوزات حج السياحة هذا العام والتقديم يتم بالباسبور .
أعلنت غرفة شركات السياحة عن بدء إجراءات موسم حج السياحة 2024 ليكون موسم حج جديد 1445 هجريا ، وذلك بالتنسيق و التعاون بين شركات السياحة و وزارة السياحة و الآثار ، لتقبل الشركات طلبات الحج السياحي 2024 .

حج السياحة 2024


أكدت غرفة شركات السياحة في إخطار موجه الي أعضائها من الشركات السياحية ، بالسماح  لشركات السياحة الراغبة في تنفيذحج السياحة 2024 البدء في الإعلان عن تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لهذا الموسم 1445 هجريا.
شددت الغرفة أنه سيتم إخطار شركات السياحة بموعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج أسوة بالموسم الماضي فور الإعلان عن ضوابط حج السياحة 2024 للموسم الجديد 1445 هجريا.
 

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