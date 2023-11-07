تراجع أرباح أرامكو بنحو 23% في الربع الثالث إلى 122 مليار ريال

تراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية في الربع الثالث من العام الجاري 2023 بنحو 23% إلى مستويات 122.2 مليار ريال مقارنة بـ 159.1 مليار ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، فقد تراجعت مبيعات الربع الثالث من العام الحالي بـ 22% إلى مستويات 424.1 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ 543.7 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان إن التراجع في صافي الدخل جاء بشكل رئيس من تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، والكميات المباعة، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام.

مضيفة أنه مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض متوسط معدل الريع الفعلي وانخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.