لو معاك موبايل سامسونج.. أكثر تطبيقات هامة جدا لا تعرفها في هاتفك

تُعرف هواتف سامسونج بتنوعها وتعدد ميزاتها، مما يجعلها من أكثر الهواتف الذكية شعبية في العالم. ومع ذلك، هناك العديد من التطبيقات المدمجة في هواتف سامسونج والتي قد لا يعرف عنها الكثير من المستخدمين.

في هذا التقرير، سنلقي نظرة على بعض أكثر التطبيقات المهمة التي لا يعرفها الكثيرون في هواتف سامسونج.

1. تطبيق Samsung Pass

يوفر تطبيق Samsung Pass طريقة آمنة ومريحة لتسجيل الدخول إلى المواقع والتطبيقات باستخدام بصمة الإصبع أو الوجه. يتيح لك التطبيق أيضًا حفظ كلمات المرور ومعلومات الدفع الخاصة بك، مما يسهل عليك تسجيل الدخول إلى حساباتك عبر الإنترنت.

2. تطبيق Samsung Health

يساعدك تطبيق Samsung Health على تتبع صحتك وحالتك البدنية. يتيح لك التطبيق تتبع خطواتك وعدد السعرات الحرارية المحروقة ومعدل ضربات القلب ومستويات النوم. كما يوفر التطبيق مجموعة من التمارين والبرامج التدريبية المصممة لتساعدك على تحقيق أهدافك الصحية.

3. تطبيق Samsung DeX

يحول تطبيق Samsung DeX هاتفك الذكي إلى كمبيوتر محمول. يتيح لك التطبيق توصيل هاتفك الذكي بشاشة وجهاز كمبيوتر ولوحة مفاتيح وماوس، مما يتيح لك استخدام هاتفك الذكي للقيام بمهام متعددة مثل العمل أو مشاهدة مقاطع الفيديو.

4. تطبيق Samsung Bixby

يوفر تطبيق Samsung Bixby مساعدًا افتراضيًا يمكنه مساعدتك في إنجاز المهام وتقديم المعلومات. يمكن لتطبيق Bixby تشغيل الموسيقى وفتح التطبيقات وضبط إعدادات الهاتف.

5. تطبيق Samsung SmartThings

يساعدك تطبيق Samsung SmartThings على التحكم في الأجهزة الذكية في منزلك. يتيح لك التطبيق التحكم في المصابيح والأجهزة المنزلية الأخرى باستخدام هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

بالإضافة إلى هذه التطبيقات، هناك العديد من التطبيقات الأخرى المفيدة التي تتوفر في هواتف سامسونج. من خلال استكشاف التطبيقات المدمجة في هاتفك الذكي، يمكنك العثور على تطبيقات جديدة ومفيدة يمكن أن تساعدك في حياتك اليومية.

إليك بعض النصائح للتعرف على التطبيقات المدمجة في هاتف سامسونج:

• افتح تطبيق "الإعدادات" على هاتفك الذكي.

• اضغط على "التطبيقات".

• سترى قائمة بجميع التطبيقات المثبتة على هاتفك الذكي.

• اضغط على تطبيق لعرض المزيد من المعلومات عنه.

• إذا كنت تريد تجربة تطبيق، فيمكنك الضغط على زر "فتح".

يمكنك أيضًا البحث عن تطبيقات جديدة في متجر Galaxy.