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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد الأطباء العرب: المنظومة الصحية داخل قطاع غزة أصبحت تعاني من كوارث

غزة
غزة

قال نظام نجيب، الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب وممثل فلسطين بالاتحاد، إن ما يحدث من جانب الاحتلال الإسرائيلي يكشف بشكل صريح عن وجود قرار إسرائيلي واضح بقصف وتدمير المستشفيات داخل قطاع غزة، منوها بأن المنظومة الصحية بالقطاع انهارت بشكل واضح، نتيجة القصف والمجازر الإسرائيلية.

وأضاف “نظام نجيب” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”: " المنظومة الصحية في قطاع غزة تشهد كوارث، نتيجة القتل الجماعي وزيادة عدد الشهداء والجرحي، متابعا:" كل 5 دقائق يكون هناك شهيد جديد".

وأشار إلى أن العدوان الصهيوني تعمد قصف المستشفيات، والأطباء يقفون عاجزين أمام تلك الكوارث، لكنهم مازالوا يقاومون، منوها بأنهم يجرون العمليات الجراحية دون مخدر.

ووجه الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب التحية لمصر والأردن، لرفضهم فكرة تهجير الفلسطنيين، منوها بأن عدد المستشفيات التي توقفت عن الخدمة وصل إلى 16 مستشفى، والباقي تضرر، جراء القصف المستمر.

فلسطين قطاع غزة المنظومة الصحية اتحاد الأطباء العرب تهجير الفلسطنيين

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