كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج تُشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي بالقاهرة

شارك طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم من برنامج “تكنولوجيا السكك الحديدية” بجامعة سوهاج، في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة، والذي أقيم تحت شعار “توطين صناعة وسائل النقل في مصر”، والذي تستمر فعالياته في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن فعاليات المؤتمر أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات.

وأكد حرص الجامعة على مشاركة أبنائها في مثل تلك المؤتمرات والمعارض بهدف صقلهم بالخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل وكل ماهو جديد في مجال تخصصهم.

جامعة سوهاج

وذكر الدكتور أحمد عبدالرحيم فرغلي، القائم بعمل عميد الكلية، أنه شارك بالمؤتمر 24 طالبا وطالبة، حيث ضم المؤتمر ما يقرب من 350 شركة من 50 دولة من دول العالم المختلفة، ويتضمن عدداً من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة.

وأضاف أن المعرض هذا العام يشهد تخصيص ساحة للابتكار، لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.

من جانبه، أوضح الدكتور مؤيد محمد عبد الرحمن، منسق برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بالكلية، أنه خلال المعرض والمؤتمر، تم الاتفاق علي تنفيذ عدد من التدريبات والمعايشة وبشكل مجاني لطلبة وطالبات الكلية بعدد من الشركات، وذلك إلى جانب هيئة مترو الأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة العربية للتصنيع، لدعم وتطوير البروتوكول الموقع بين الجامعة والهيئة العربية للتصنيع.