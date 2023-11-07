معرض جديد لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 300 أسرة بالمنوفية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، بقيادة محمد جمعة، جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بقاعة “سولتير" بمركز أشمون، وذلك لدعم 300 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرى الصفيح وعزبة لمعى وعزبة أبو يوسف وعزبة النجار وعزبة رستم وقرية إبراهيم فى مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

حضر المعرض كل من سلوى وهدان، مديرة إدارة الشئون الاجتماعية بأشمون، ورمضان فتحى، مدير الجمعيات بأشمون، وطارق حجازى، وكيل إدارة الشئون الاجتماعية بأشمون.

وأكدت سلوى وهدان، مديرة إدارة الشئون الاجتماعية بأشمون، أنه تنفيذا لتعليمات محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، تم تنظيم المعرض لدعم الأسر الأولى بالرعاية، لرفع المعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة.

وقالت إن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة وتعاونا بين جميع المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهة بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وقال إن تنظيم معارض الملابس الجديدة للأيتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، والتى امتدت لنواحٍ وأنشطة خيرية متعددة، وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة المنوفية، مشيرًا إلى أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة؛ تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.