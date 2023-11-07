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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تروج لـ فيلمها الجديد "السيستم"

نسرين طافش
نسرين طافش

روجت الفنانة نسرين طافش لـ فيلمها الجديد “السيستم”عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وشاركت نسرين عدة صور من كواليس الفيلم ولوكيشن التصوير.

 

وكتبت نسرين:"nesreentafesh
تأخرت في الإعلان عن تصويري لفلم السستم بسبب الاحداث الصعبة و اللاإنسانية التي تمر بها فلسطين الحرة العظيمة و لكن من حق عملي و صناع الفلم علي أن اعلن و اتحدث عن العمل .. و لاننا محكومون بالأمل كما قال الكاتب المسرحي السوري سعدالله و نوس ، طبعات لازم نقوي حالنا و لن يثنينا الحزن و الالم عن التمسك بالأمل و اعمل العمل بشغف و حب بالتزامن مع استمرارية دعمي الكامل لفلسطين العظيمة و اهلنا في غزة إلى أن تتحرر من المحتل من البحر إلى النهر ✌🏻
اننا محكومون بالأمل 🕊️
فيلم السيستم
إنتاج
Run films and best media production
اول فيلم للمخرج
أحمد البنداري 🎬🎥"

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلقفي السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة،ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل

نسرين

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