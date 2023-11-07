العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

أعلن اللاعب أحمد شوبير، تعرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي لوعكة صحية مفاجئة اثناء تواجده في النادي اليوم مما استدعي نقله الي المستشفي.

وقال أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "خالص التمنيات بالشفاء لـ العامرى فاروق نائب رئيس النادي الاهلي اصيب بوعكة صحية مفاجئة اثناء تواجده في النادي وتم نقله الي المستشفي".

على جانب آخر أكد اللاعب أحمد حسن انتهاء الأهلي من الإتفاق مع عمر كمال عبدالواحد علي كل بنود العقد وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن: "مصدر بالأهلي: أنهينا الاتفاق مع عمر كمال على كل بنود العقد.. كولر وافق على ضمه".

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن انتقال اللاعب عمر كمال عبد الواحد من نادي فيوتشر إلي نادي الأهلي في يناير المقبل.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك: "عمر كمال عبد الواحد طلب رسميا من إدارة نادي فيوتشر الموافقة علي انتقاله للأهلي في يناير وطلب من الأهلي دفع أي فلوس لفيوتشر لشرائه في يناير لأنه عاش مع فيوتشر وقتا طويلا وسعيد وهم ناس محترمة لم ير منهم إلا كل خير ، وساعدوه علي الوصول إلى هذا المستوى الذي لفت إليه انتباه العديد من الأندية وتسبب في انضمامه للمنتخب القومي لكرة القدم.

يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا غدًا الأربعاء في الرابعة مساء على إستاد المقاولون في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.