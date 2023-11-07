البورصة تربح 24 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم /الثلاثاء/ مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع.



وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيد البورصة نحو 24 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.581 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 89.2 مليار جنيه تضمن تعاملات بسوق المتعامليـن الرئيسين والصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الاسهم نحو 4 مليارات جنيه.



وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 1.45 في المائة ليصل إلى مستوى23393.41 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 1.62 في المائة ليبلغ 4619.64 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 1.41 في المائة ليصل الى 6850.49 نقطة.