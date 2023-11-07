عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة مسنة أنهى حياتها عامل وزوجته لسرقة قرطها الذهبى في القليوبية

جثة
جثة

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مسنة قتلها عامل وزوجته بدائرة القسم عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه والتحفظ على المتهمين.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم احمد موسى رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة مسنة، بمسكنها بدائرة القسم وسرقة قرطها الذهبى و بالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عامل وزوجته، مقيمان بالعقار سكن المجنى عليها)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة حيث قام العامل بالدلوف إلى مسكن المجنى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة وإستولى على قرطها الذهبى الذى كانت ترتديه ولاذ بالهرب، وطلب من زوجته التصرف فى القرط الذهبى بالبيع لـ (عامل بمحل ذهب "حسن النية"). 
وأرشد عن (جزء من المبلغ المالى) المتحصل عليه، وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وأرشد عميلهما حسن النية عن القرط الذهبى المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية الصفة التشريحية المباحث الجنائية انتداب الطب الشرعي أمن القليوبية تحريات المباحث الجنائية تقرير الصفة التشريحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

بلومبرج: انخفاض الاحتياطي الأجنبي لـ إسرائيل أكثر من 7 مليارات دولار

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات: البريد المصري يحظى بسمعة طيبة وسيظل في الصدارة

وزير الاتصالات ومحافظ القليوبية يتفقدان مدرستي التربية الفكرية والنور للمكفوفين ببنها

التحفظ على المتهمين باستدراج طليب واختطافه بالقليوبية

افتتاح ملتقى "الاقتصاد البيئي ودوره في التنمية المستدامة" بجامعة بنها

وزير الاتصالات يتفقد مدرسة we بطوخ فى القليوبية .. صور

وكيل صحة القليوبية: تشكيل لجنة لفحص النفايات الطبية

عمرو طلعت: الانتهاء من خدمات الاتصالات في 19 قرية بالقليوبية ضمن حياة كريمة

وزير الاتصالات يتفقد عددا من المشروعات بقرى حياة كريمة فى القليوبية ..صور

ترشيحاتنا

انخفاض ملحوظ لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 - 11- 2023

تبدأ بـ 31 جنيها.. أسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة

القنبلة الذرية آخر حلول نتنياهو في غزة.. هل تمتلك إسرائيل أسلحة نووية؟

صندوق مصر السيادي: نستثمر وفق دراسة الجدوى ونتوجه لصناعات النقل بالطاقة النظيفة

نقيب الأطباء: الوضع في غزة مأساوي والمجتمع الدولي يغض الطرف عن جرائم الاحتلال

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الأعلى لصناعة السيارات لبحث جذب الاستثمارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر تناول المشروبات الغازية إن كنت مصابا بهذه الأمراض

أنا قوي.. فيديو مؤثر لأطفال من غزة يرون كيف تبدلت حياتهم وعائلتهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

القوات المسلحة تنفذ عدداً من الأنشطة التدريبية على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى

فيديو

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

أسعار السجائر الجديدة | بدء التطبيق من اليوم .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ