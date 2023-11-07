تحذيرات من وباء جديد يهدد البشرية.. تفاصيل

عرضت فضائية " العربية " تقريرا حول تحذير مجموعة من العلماء من وباء سيكون الأكثر فتكا في تاريخ البشرية .

وأوضح التقرير ان الوباء سيكون من عائلة فيروسات paramyxoviruses التي تضم 75 فيروسا منها الحصبة والنكاف والتهابات في الجهاز التنفسي.

وتابع التقرير أن الفيروس الجديد من عائلة فيروسات تتغير بشكل سريع وتنتقل بين البشر ويمكن أن يؤدي إلى التهاب الدماغ ثم الموت.

وأكمل التقرير أنه تم التعرف على أول طفيلي من هذه العائلة ويسمى طاعون الماشية وذلك في عام 1902 .

وتابع التقرير انه على الرغم من أن العلماء عرفوا فيروسات paramyxoviruses منذ اكثر من قرن لكنهم لم يفهموا بعد كيفية انتقالها لأنواع جديدة واختلاف الإصابات وأعراضها بين الناس .