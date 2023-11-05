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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لجنة مكافحة فيروس كورونا توجه نصيحة مهمة لـ المصابين بنزلات البرد.. فيديو

البرد
البرد

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه يمكن اكتساب المناعة الطبيعية نتيجة العدوى أو اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا.

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وأضاف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "أصبح لدينا المناعة، وفيروس كورونا نتيجة للتحورات التي حدثت له فقد الكثير من قوته، وأصبح التهاب فيروسي يصيب الجهاز التنفسي العلوي وليس السفلي وأصبح لا يمثل الهلع الطبي الذي كان موجودا في الفترات السابقة".

 

وأشار إلى أن: "الفترة الحالية تشهد حالة نشاط للفيروسات، فضلا عن حالة الضغط العصبي التي يعيشها المواطنين بسبب الأحداث الخارجية والتي تتسبب في ضعف الجهاز المناعي"، موضحا أن :" كل الإصابات الفيروسية أعراضها واحدة".

نصيحة هامة


ووجه نصيحة مهمة للذين يعانون من أعراض نزلات البرد، قائلا: "لو الأعراض استمرت أكثر من 24 ساعة لا بد من اللجوء إلى الرعاية الطبية.. ولا داعي لاستخدام المضادات الحيوية في الإصابات الفيروسية".

وشدد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على أنه "يجب أن يلتزم المصاب بأي نزلة برد المنزل، حتى لا يتسبب في إصابة غيره".

وأوضح: "الفئات التي قد تتدهور حالتهم الصحية حال إصابتهم بأي فيروس هم كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة، وأصحاب أمراض القلب أيضا".

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