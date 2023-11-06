بقع حمراء.. طبيب يحذر من فيروس يصيب الأطفال

أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنه مع بداية دخول فصل الشتاء تبدأ ظهور موجات متلاحقة من الفيروسات التنفسية .

وقال إسلام عنان في حواره في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" من المتوقع زيادة انتشار الأنفلونزا والفيروس المخلوي مع دخول فصل الشتاء نظرا لنشاط الفيروسات التنفسية في فصل الشتاء ".

وأضاف إسلام عنان:" الأطفال يصابون بفيروس القدم والكف والفم للأطفال وهو عبارة عن بقع حمراء تظهر في الفم أو الكف أو القدم ".

وتابع إسلام عنان :" فيروس الفم والقدم والكف يتسبب في ظهور بقع حمراء في الفم أو الكف أو القدم وهو فيروس معدي ويحتاج إلى علاج للأعراض ويصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة ".

وأكمل إسلام عنان :" من الضروري متابعة الأعراض وعلاجها كي لا يصاب الأطفال بعدوى بكتيرية واحتمالية الإصابة بالتهاب رئوي ".

ولفت إسلام عنان :" من الضروري الوقاية بشكل كبير من فيروس القدم والفم والقدم وتنتقل العدوى عن طريق اللمس وفي حال ظهور أي حالة إصابة بهذا الفيروس يجب ان يتم عزلها ".