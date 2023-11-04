نشرة المرأة والصحة | هل فيروس كورونا مسئول عن زيادة حالات النوبات القلبية.. علاقة الحلبة برائحة العرق الكريهة.. سر الضحك وصحة القلب.. 7 طرق فعالة لعلاج السعال

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

أشخاص أكثر عرضة للإصابة بمرض النقرس من غيرهم.. تعرف عليهم

يعتبر مرض النقرس أحد أنواع التهاب المفاصل، والذي يسبب نوبات مفاجئة من الألم الشديد، واحمرارًا، وتورمًا في المفاصل، واحمرار، وارتفاع في درجة حرارة الجسم، ويتطور المرض في الرجال البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عامًا، وعند النساء بعد سن الخامسة والخمسين.

بمواد طبيعية.. 7 طرق فعالة لعلاج السعال الجاف

لا يرتبط السعال الجاف بوجود بلغم في الحلق، وفي بعض الأحيان يقترن السعال الجاف بالإحساس بوجود تورم واحتقان أو الشعور بدغدغة في الحلق، فيبدأ المرء بمحاولة السعال للتخلص منه، ولكن دون جدوى.

سعر غير متوقع لـ بروش نادين نسيب نجيم الذهبي

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة كلاسيكية وساحرة.

هل فيروس كورونا مسئول عن زيادة حالات النوبات القلبية.. اعرف الحقيقة



ظهرت في الآونة الأخيرة عدة حالات من النوبات القلبية، خاصة بين الشباب، وخلصت العديد من الدراسات أيضًا إلى أن العدوى مثل فيروس كورونا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، "درس ICMR أكثر من 700 حالة في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2023، ووجدوا أن المرضى الذين لديهم تاريخ سابق لـ COVID اعترفوا أم لا، كانوا يظهرون أعدادًا أكبر من الوفيات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا، ولم يتم ربط ذلك مع التطعيم ضد كوفيد-19، لكنه كان مرتبطًا بشكل أكبر بأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من الموت القلبي المفاجئ أو الذين كانوا يدخنون، والذين كانوا في حالة من الإفراط في تناول الكحول أو الأشكال المتطرفة من التمارين التي ينغمس فيها هؤلاء الأشخاص.

الحلبة وراء رائحة العرق الكريهة.. أسباب لن تتوقعها

تعتبر الحلبة من المشروبات المحببة لدى الكثيرين، وهي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية نظرا لأحتوائها على البروتين والألياف ومضادات الأكسدة.

بيطول العمر.. دراسة جديدة تؤكد علاقة غريبة بين الضحك وصحة القلب

نسمع جميعا بأن الضحك يطيل العمر، فهل هي حقيقة ام مجرد عبارة نرددها بدون وعي، وقد كشف دراسة جديدة أجريت من قبل باحثون جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الضحك يعزز صحة القلب.

تراث عربي..الهدف وراء ارتداء باسم يوسف لهذه السترة في لقاء بيرس مورجان

تساءل أغلبنا حول السبب وراء ارتداء مقدم البرامج الساخر باسم يوسف لسترة بتطريزات عربية في خلال لقائه مع للإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان، والذي طال انتظاره، وهو ما لفت الأنظار إليه.