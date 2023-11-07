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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحر الأحمر تناقش مسار الخط الثالث للقطار السريع بين قنا والغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قاد اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، الجلسة الثانية لمناقشة البدائل المقترحة لمسار الخط الثالث للقطار السريع، في خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية وتحسين وسائل النقل في منطقة البحر الأحمر، تم خلال هذه الجلسة استعراض ومناقشة الخطوط التوجيهية المقترحة لهذا المشروع الحيوي.

 

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة منهم اللواء تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، واللواء طارق عبد الجواد، المشرف على مشروع القطار السريع بوزارة النقل، بالإضافة إلى اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

أكد السكرتير العام، خلال الجلسة، أهمية التنسيق الفعال بين الجهات المعنية، مثل التخطيط العمراني وشبكات المرافق، الهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء والاتصالات والغاز، هذا التنسيق يهدف إلى إعداد مقترحات تعديل مسار القطار بطريقة توفر التوازن بين الاحتياجات السكانية والمرافق العامة.

 

وفي سياق الخطوات المستقبلية، حث السكرتير العام جميع الجهات ذات العلاقة على ضرورة تقديم المقترحات والرؤى المتعلقة بتوفير المرافق التي تعبر عن خط سير القطار بأسرع وقت ممكن، وهذا من شأنه تسهيل عملية تنفيذ وتطوير الخط الثالث للقطار السريع المتوقع أن يمتد من محافظة قنا حتى مدينة الغردقة، ويشمل ثلاث محطات بالمحافظة الساحلية وهي الغردقة، سهل حشيش، وسفاجا.

 

يأتي هذا المشروع في إطار تعزيز حركة السياحة وتسهيل نقل الركاب والبضائع، خاصة من محطة الحاويات جنوب ميناء سفاجا البحري، مما يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد والتنمية في هذه المنطقة الحيوية.

 

وأشار إلى أن هذه الجهود والاجتماعات تعكس التزامًا قويًا بتحسين وتطوير البنية التحتية وخدمة المجتمع، وتؤكد على الروح التعاونية والتنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات السكان وتسهم في التقدم الشامل للمنطقة.

البحر الأحمر الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الهيئة القومية لمياه الشرب رئيس مدينة الغردقة الخط الثالث للقطار السريع بين قنا والغردقة

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