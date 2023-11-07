أستاذ تاريخ: تصريحات إسرائيل بشأن القنبلة النووية كشفت عن وجهها الحقيقي

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ التاريخ والدراسات العبرية، إن لا أحد قادر على المزايدة على مصر فيما يتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، إذ أنها في مواجهة لها حسابات دقيقة جدا، والشعب المصري لديه ثقة في القيادة السياسية، تدير من أجل حماية أمنها القومي والعمل على إنقاذ الشعب الفلسطيني، بدلا من المزايدات، "شغالين يقولك ابعت جيش وابعت طيارات، والناس مش فاهمة حاجة".

أستاذ تاريخ يتحدث عن المجتمع الإسرائيلي

وأضاف "أنور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الداخل الإسرائيلي يدرك أن يوم 7 و8 أكتوبر يختلف عن الفترة الحالية، والعالم الغربي بالكامل فزع من تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن إمكانية استخدام القنبلة النووية في غزة، والتراث اليهودي لا يتحدث عن ترك الأسرى، ولكن تلك التصريحات أظهرت ما يمكن في داخله.

وتابع أستاذ التاريخ، أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي كشفت عن سياسة الغموض النووي، والمجتمع الإسرائيلي منقسم داخليا على المستوى السياسي، ويتم وصف المعارضين بأنهم خائنون للدولة، لأنهم يرون نتنياهو خطرا على إسرائيل وضرورة أن يُزال في الوقت الحالي، موضحا أن البعض يرى أن اغتيال رابين قائد المعارضة بتحريض من نتنياهو.