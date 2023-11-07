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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وصول طائرة مساعدات باكستانية وأخرى للاتحاد الأوروبي إلى مطار العريش تمهيدا لدخولهما غزة

صدى البلد

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل، وصول طائرة مساعدات من باكستان إلى مطار العريش وأخرى للاتحاد الأوروبي تمهيدا لنقلهما على قطاع غزة.

 

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من جانبه ، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، وصول 569 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة حتى الآن.

ولفتت الأمم المتحدة ، إلى أن الوضع في غزة يقترب من "نقطة الانهيار" بسبب نفاد الوقود. 

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ، علي غزة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن إلى أكثر من 10 آلاف شهيد في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ، في تقريرها اليومي: "حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح".

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