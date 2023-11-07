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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إبادة جماعية.. نداء عاجل من حماس للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة

غزة
غزة

حذرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء، من شح المياه في قطاع غزة وسياسة الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدم العقاب الجماعي وقطع إمدادات المياه للضغط على المدنيين لتهجيرهم من منازلهم وأماكن سكناهم.

وقالت حركة حماس في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي قطع كافة إمدادات المياه عن قطاع غزة، وخصوصاً عن مدينة غزة ومحافظة شمال غزة، ما دفع المواطنين إلى شرب مياه غير صالحة بعد أن قام الاحتلال بقصف ما تبقى من خزانات مياه بصواريخ وطائرات أمريكية.

ودعت حماس الأمم المتحدة والأطراف الدولية ذات العلاقة، لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية التي تُفضي إلى إبادة جماعية، والعمل بشكل فوري على إعادة إمدادات المياه، وتقديم الدعم اللازم لجميع أبناء شعبنا في القطاع بما في ذلك مدينة غزة والشمال التي يتواجد فيهم نحو 900 ألف فلسطيني.

على جانب آخر، أكد برنامج الأغذية العالمي، أن نقص الوقود في غزة هو المشكلة الكبيرة التي تواجهنا الآن، مشيرا إلي أن نقص المياه النظيفة والوقود في غزة يعرقل عمل المخابز.

وذكر برنامج الأغذية العالمي في تصريحات علي لسان المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي قائلا: "كنا نتعامل مع 23 مخبزا في غزة والآن لا يوجد سوى مخبز واحد".

وأشار برنامج الأغذية العالمي، إلى أنه يعمل في ظروف صعبة جدا في غزة بالوقت الحالي.

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