"الأحداث تحرقنا".. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بالفشل في مهمته أمام هجوم حماس

قال قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يارون فينكلمان، اليوم الثلاثاء، إن الجيش فشل في مهمته أمام هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال قائد المنطقة الجنوبية، في بيان بعد زيارته للقطاع، إنه “قبل شهر في هجوم قاتل وصادم، هاجمتنا حماس وأصابتنا بإصابات خطيرة. في ذلك اليوم الرهيب، فشلنا في مهمتنا.. هذه الأحداث الصعبة تحرق فينا.. أحرقتني كثيرا”.

وأضاف: “أفعالنا تضر بقلب أنشطة حماس. لقد قضينا على العشرات من القادة، وكشفنا عن العديد من الأنفاق، ونضربهم بقوة”.

وقال فينكلمان، إن القوات تضع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في أذهانهم طوال الوقت، وأن “إعادتهم هي هدفنا”.

وتابع: “للمرة الأولى منذ عقود، يقاتل الجيش الإسرائيلي في قلب مدينة غزة.. إنها حرب معقدة وصعبة، وللأسف كان لها أثرها أيضا”.