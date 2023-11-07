مهاجما إسرائيل.. رئيس وزراء بلجيكا يثور من أجل الأبرياء في غزة

أدان رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، هجمات إسرائيل على المدنيين الأبرياء في غزة، ووصفها بأنها "غير متناسبة".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال دي كرو إن قصف الاحتلال مخيم للاجئين بحجة أنه يضم زعيما واحدا من حماس غير متناسب تماما.

وتابع: "ليس من المقبول أبدا أن يحدث الكثير من الإصابات المدنية في محاولة للقضاء على شخص واحد".

وأكد: "يجب حماية المدنيين والأماكن المدنية، ولكن بالطبع لا يمكن لحماس استخدامها كمأوى أيضا لأن ذلك يعقد الأمور فقط".

وأضاف أن "كل من إسرائيل وحماس تتجاهلان القانون الإنساني الدولي على أساس يومي".

كما أشار إلى أنه ينبغي على حماس أيضا إطلاق سراح الرهائن الأبرياء في أقرب وقت ممكن، قائلا إنه يمكن أن يكون جزءا مهما من وقف "دوامة العنف".

وبلجيكا هي واحدة من البلدان التي تدعو إلى وقفة إنسانية في القتال في غزة، والذي بدأت قبل شهر بهجوم عنيف من قبل مقاتلي حماس على المستوطنات الإسرائيلية مما أسفر عن مقتل مدنيين، وأعقبه حصار وهجوم إسرائيليي.