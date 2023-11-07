جيش الاحتلال يعلن إحباط محاولة تنفيذ اعتداء بمستوطنة عفرا بالضفة الغربية |فيديو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم طعن في مستوطنة عفرا بالضفة الغربية بعد ظهر اليوم، وفقا لتقارير في وسائل الإعلام العبرية.

في فيديو المراقبة الذي نشرته هيئة الإذاعة العامة "كان"، شوهد رجل ملثم يحمل ما يبدو أنه سكين كبير يحاول الوصول إلى المستوطنة.

وتظهر اللقطات المشتبه به وهو يهرب بعد أن أطلقت القوات القريبة النار عليه.



استشهد شاب فلسطيني، وأصيب اثنان آخران، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، في مدينة القدس المحتلة.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الشاب مصعب المطري (19 عامًا) استشهد؛ بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه وعلى شاب كان معه، قرب بلدة "بيت عنان" شمال غرب القدس، وتم نقل جثمان الشاب المطري إلى مستشفى "رام الله" الحكومي.



وفي سياق مُتصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلده "بيت دقو" في منطقة غرب القدس أيضًا، وحطمت نصبًا خاصًا بشهداء البلدة.



وفي بلدة "أبو ديس" شرق القدس، أصيب شاب بالرصاص الحي في بطنه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وتم نقله الشاب المُصاب إلى مُستشفى "رام الله".