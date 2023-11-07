عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن إحباط محاولة تنفيذ اعتداء بمستوطنة عفرا بالضفة الغربية |فيديو

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم طعن في مستوطنة عفرا بالضفة الغربية بعد ظهر اليوم، وفقا لتقارير في وسائل الإعلام العبرية.

في فيديو المراقبة الذي نشرته هيئة الإذاعة العامة "كان"، شوهد رجل ملثم يحمل ما يبدو أنه سكين كبير يحاول الوصول إلى المستوطنة.

وتظهر اللقطات المشتبه به وهو يهرب بعد أن أطلقت القوات القريبة النار عليه.


استشهد شاب فلسطيني، وأصيب اثنان آخران، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، في مدينة القدس المحتلة.


وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الشاب مصعب المطري (19 عامًا) استشهد؛ بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه وعلى شاب كان معه، قرب بلدة "بيت عنان" شمال غرب القدس، وتم نقل جثمان الشاب المطري إلى مستشفى "رام الله" الحكومي.


وفي سياق مُتصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلده "بيت دقو" في منطقة غرب القدس أيضًا، وحطمت نصبًا خاصًا بشهداء البلدة.


وفي بلدة "أبو ديس" شرق القدس، أصيب شاب بالرصاص الحي في بطنه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وتم نقله الشاب المُصاب إلى مُستشفى "رام الله".

الاحتلال الاسرائيلي القدس المحتلة جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال رصاص الاحتلال رصاص الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال مدينة القدس المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

بلومبرج: انخفاض الاحتياطي الأجنبي لـ إسرائيل أكثر من 7 مليارات دولار

موضوعات متعلقة

إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا من المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي يكشف سبب اعتقال 8 طلاب فلسطينيين من جامعة بيرزيت

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين مقدسيين من العيسوية

رغم القبض عليه.. الاحتلال يعتقل والدة وشقيقة المشتبه فيه بعملية الطعن بالقدس

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس

فلسطين .. زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار على مراكب الصيادين

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين من القدس والخليل

ترشيحاتنا

شكري يلتقي أمين سر حركة فتح بالقاهرة للتباحث حول الحرب في غزة|صور

شاهد ..لحظة خروج مواطن من تحت الأنقاض.. وناج آخر يتحدى وزير القنبلة النووية

برنامج الأغذية العالمي يدق ناقوس الخطر بشأن غزة

انخفاض ملحوظ لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 - 11- 2023

تبدأ بـ 31 جنيها.. أسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة

القنبلة الذرية آخر حلول نتنياهو في غزة.. هل تمتلك إسرائيل أسلحة نووية؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر تناول المشروبات الغازية إن كنت مصابا بهذه الأمراض

أنا قوي.. فيديو مؤثر لأطفال من غزة يرون كيف تبدلت حياتهم وعائلتهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

القوات المسلحة تنفذ عدداً من الأنشطة التدريبية على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى

فيديو

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ